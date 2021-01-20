الاتحاد الأوروبي: لدينا «صديق» في البيت الأبيض بعد رحيل ترامب

رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر أن يتم خلال ساعات.وقال رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن «أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض متمثل بجو بايدن».بينما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الاتحاد يقترح على الرئيس الأميركي الجديد بناء ميثاق تأسيسي جديد معًا للعلاقات عبر المحيط الأطلسي.وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني معًا ميثاقًا تأسيسيًا جديدًا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل»من جهتها، أكدت فون دير لايين أن أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض، بعد انتهاء عهد الرئيس دونالد ترامب.