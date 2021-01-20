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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

تفاصيل مبادرة شتاء في مصر 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:23 ص
خالد العنانى
خالد العنانى
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل مبادرة شتاء في مصر 2021، التي انطلقت يوم الجمعة الماضية الموافق 15 يناير الجاري، ومن المقرر أن تنتهي يوم 30 فبراير المقبل، بحضور نخبة كبيرة من رجال الدولة والقيادات بها، حيث يبحث المواطنين عنها خلال هذه الفترة على محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كافة التفاصيل عن المبادرة.

مبادرة شتاء في مصر 2021

"الدستور" تنشر خلال السطور القادمة جميع التفاصيل الخاصة بمبادرة شتاء في مصر، التي قام  الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بإطلاقها من محافظة أسوان، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على السفر.

مدن مبادرة شتاء في مصر

ووفقا لما أعلنت عنه وزارتي الطيران والسياحة والآثار، فإن المبادرة سوف تقام المبادرة فى 8 مدن سياحية، وهي: الأقصر -أسوان- شرم الشيخ- الغردقة- مرسى علم- طابا- دهب – نويبع، حيث يتم تخفيض أسعار التذاكر للأماكن السياحية بنسبة 50% حتى يستمتع المواطنين في إجازة نصف العام.
 
ويشارك في المبادرة ما يزيد عن 133 فندقًا من بينهم عدد من الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، في إحياء المبادرة حيث قاموا بتقديم أسعار تنافسية لدعم المواطنين لاتخاذ قرار السفر، حيث تراوحت أسعار الليلة الواحدة السياحية بالفنادق بالمدن الثماني ما بين 300 جنيه إلى 750 جنيه للفردين بالغرفة المزدوجة شاملة الإقامة الكاملة.

أهداف مبادرة شتاء في مصر 2021

تهدف المبادرة إلى دعم أصحاب الحرف والصناعات السياحية وتقديم العون لهم، في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد نتيجة تداعيات الفيروس.

أسعار تذاكر الطيران في مبادرة شتاء مصر 2021

وبعد معرفة مبادرة شتاء في مصر، من جانبها، قامت وزارة الطيران المدني بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي بداية من 15 يناير حتى 28 من شهر فبراير المقبل 2021، مشاركة منها في المبادرة لتتراوح سعر تذكرة الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، بسعر موحد ذهابا وإيابا شاملة الضرائب.

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