رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 1449 منشأة خلال ديسمبر بأسيوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:16 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
قال حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية شنت خلال شهر ديسمبر الماضي، حملات لتفتيش دوري في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى خلالها التفتيش على 185 منشأة.

ولفت «حسن»، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التفتيش أسفر عن تحرير 102 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.

ولفت إلى أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

الاقتصاد المصرى واجه «كورونا» بمرونة.. تفاصيل كلمة السيسى لـ«التعاون الاقتصادى والتنمية»

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين