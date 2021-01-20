التفتيش على 1449 منشأة خلال ديسمبر بأسيوط

قال حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية شنت خلال شهر ديسمبر الماضي، حملات لتفتيش دوري في مجال السلامة والصحة المهنية، جرى خلالها التفتيش على 185 منشأة.ولفت «حسن»، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التفتيش أسفر عن تحرير 102 محضر للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.ولفت إلى أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.