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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 19 ضابطًا من شرطة «الكابيتول» بكورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:29 ص
السلطات الأمريكية
السلطات الأمريكية
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة ما لا يقل عن 19 من ضباط شرطة الكابيتول بفيروس كورونا، تم اكتشافها من خلال تتبع المخالطين.

وأكدت السلطات، وفقًا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن ذلك جاء بعد أن هاجمت مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حيث إن معظمهم كانوا لا يرتدون أقنعة عند اقتحامهم الكونجرس.

ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن في الانتخابات.

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