سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 20-1-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 20-1-2021، مقابل الجنيه المصري في أسواق المال المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري.محليًا، جاء متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري، 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 20-1-2021البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.بنك مصر4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.بنك عوده4.23 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.4.29 جنيه للبيع.وترتبط العملة الإماراتية بالدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم للدولار الواحد، كما يعتقد أن دولة الإمارات ستبقى العلاقة بالدولار، وذلك بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.