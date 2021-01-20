يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-1-2021، مقابل الجنيه المصري في أسواق المال المحلية.محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-1-2021البنك الأهلي المصريارتفعت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلي مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصرو شهد سعر الريال السعودي حالة الارتفاع في بنك مصر ليصل عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةأظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجيسجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، عند مستوي و4.20 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع.بنك مصرإيران التنميةوسجلت مستويات أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك عودةوجاءت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدعرضت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميجاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-1-2021، مقابل الجنيه المصري في أسواق المال المحلية.محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-1-2021البنك الأهلي المصريارتفعت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصروشهد سعر الريال السعودي حالة الارتفاع في بنك مصر ليصل عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجىسجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي بلغت مستوى 4.07 و4.21 جنيه للشراء والبيع.بنك مصر إيران للتنميةوسجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك عودهوواصلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوعرضت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامىجاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.