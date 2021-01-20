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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:11 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-1-2021، مقابل الجنيه المصري في أسواق المال المحلية.

محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-1-2021

البنك الأهلي المصري
ارتفعت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلي مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر
و شهد سعر الريال السعودي حالة الارتفاع في بنك مصر ليصل عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
أظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجي
سجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، عند مستوي و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصرإيران التنمية
وسجلت مستويات أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عودة
وجاءت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد
عرضت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-1-2021، مقابل الجنيه المصري في أسواق المال المحلية.

محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في أسواق المال المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة لعدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-1-2021

البنك الأهلي المصري

ارتفعت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي حالة الارتفاع في بنك مصر ليصل عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي بلغت مستوى 4.07 و4.21 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

وسجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

وواصلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده استقرارها عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وعرضت شاشات التداول في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامى

جاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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