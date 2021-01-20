«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

يواصل جاليري (ديمي) بالزمالك انفراداته الفنية بعرض تشكيلي هام يضم بين جنباته أعمال أربعة من كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين، هم: الفنان رضا عبدالسلام، والفنان محمد عرابي، والفنان عبدالمنعم الحيوان، والفنان محمد العلاوي، ويُفتتح العرض للجمهور بداية من يوم السبت 23 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً ويستمر لمدة شهر.وبهذه المناسبة صرح جاليري ديمي على لسان الفنان محمد دمراوي: "الحنين إلى الماضي "نوستالجيا" عرض مميز جدًا تتغنى فيه بمصريتها وأصالتها أعمال 4 من الأساتذة الكبار ومن أعلام الفن والثقافة، حيث تتجلى حالة من البهجة والشغف والإنسانية والعقلانية في أعمال يرجع إنتاج أغلبها لفترة الثمانينيات.. مجموعة من الأعمال تجمع بين النحت والتصوير تعكس جماليات كل خامة ولون وتكشف إمكانيات الفنان التعبيرية وكيفية شحنها بالطاقة عبر التكوين المتفرد الذي يُلهم المشاهد بلغات بصرية خاصة".وعن أعماله المُشاركة قال الفنان رضا عبدالسلام: "تعود إلى فترة الثمانينيات تناولت فيها مظاهر الاحتفالات الشعبية المختلفة بالقاهرة، وجاءت ذات طابع تأملي وأسلوب رمزي للتعبير عن هذه الأجواء المثيرة للدهشة ومتعة المعايشة البصرية، حيث المعقول وإلا معقول وسحر الخرافة والخيال والجمال مجتمعون ومتضافرون في تكوينات مبتكرة تتسم بروح الدعابة والفانتازيا الشعبية، الفرحة التي لا تبارح الذاكرة البصرية والوجدانية أبدًا".المعرض حالة جديرة بالمشاهدة تجمع قامات أصحاب مسيرة إبداعية وأكاديمية عامرة بالعطاء ووجودهم معًا في عرضٍ واحد يعكس قوة الحركة التشكيلية المصرية وتحديها لكل الظروف وتستمر فترة عرضه حتى 13 فبراير المقبل بمقر الجاليري (15 شارع أحمد صبري من شارع البرازيل – الزمالك).