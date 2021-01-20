السودان: والى القضارف يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتنمية الشريط الحدودى مع إثيوبيا

أصدر والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير الشريط الحدودي مع أثيوبيا.وألغى القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الخصوص، وبموجبه سيرأس والي القضارف اللجنة، التي تضم في عضويتها عددً من القيادات الأمنية والتنفيذية في الولاية.وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، في وضع رؤية لتنمية الشريط الحدودي وتخويل اللجنة باتخاذ القرارات التي تضمن استقرار المواطنين في المحليات الحدودية، وتنسيق ومتابعة تنمية الشريط الحدودي.