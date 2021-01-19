ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث دارفور لـ159 قتيلا و202 جريح

أعلنت لجنة أطباء دارفور، اليوم، عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الأحداث بمدينة الجنينة إلى 159 قتيلا والجرحى إلى 202 جريح حالة بعضهم حرجة.وأوضحت اللجنة في بيان مساء اليوم، أنه ولليوم الرابع على التوالي تواصل المستشفيات استقبال ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة والمناطق المجاورة، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.واستقبلت المستشفيات جثامين ٢٩ من القتلى إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلًا عن وصول ٥ من الجرحى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفق اللجنة.وأشار البيان الى ان كل الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي.