إدارة بايدن: سنشرك دول الخليج في أي مفاوضات نووية بشأن إيران

أكد أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، الثلاثاء، أن لدى بلاده مسؤولية ملحة بمنع إيران من حيازة السلاح، لافتًا إلى أن واشنطن ستشرك دول الخليج العربي وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران.قال بلينكن، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع له إن إدارة بايدن ستعمل على اتفاق نووي أكثر تشددًا مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران إذا عادت للاتفاق النووي الموقع 2015، فانهم سيعودون إليه.وأوضح مرشح بايدن للخارجية أن إيران تتخذ خطوات كثيرة للتحرر من قيود الاتفاق النووي، مشددًا على أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة.وأكد بلينكن أن حيازة طهران السلاح النووي ستجعلها أكثر خطورة، ما هى عليه الآن، وأنهم ملتزمون بعدم حيازة إيران السلاح النووي.