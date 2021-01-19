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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة سيدة قتلتها ضرتها بسبب الغيرة في أطفيح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:27 م
جثة سيدة قتلتها ضرتها
جثة سيدة قتلتها ضرتها
ندى حمدي
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تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل ربة منزل لضرتها وإحراق جثتها، حيث أمرت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق المنزل وبيان أسبابه وتحديد نقطة بدايته ونهايته.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، وجود شبهة جنائية في مصرع سيدة داخل شقتها بمدينة أطفيح.

وتبين من التحريات التى أجرتها الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ضرة المجنى عليها، والتى تقيم معها بذات الشقة.

وعقب تقنين الاجراءات وضبط المتهمة، اعترفت بقيامها بانتهاز فرصة نوم المجنى عليها ثم دخلت الغرفة وضربتها على رأسها وسكبت البنزين ثم أشعلت النيران في الغرفة وظلت تصرخ طالبة الاستغاثة.

بداية الواقعة بلاغا تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء الى المكان، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

ونتج عن الواقعة وفاة "ه. ش" 30 سنة ربة منزل، نتيجة لاشتعال النيران داخل شقة بمنزل مكون من طابقين على مساحة 100 متر، ونقلت الى المستشفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان لاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق بعد تردد اقوال حول تورط سيدة في اشعال النيران بالمنزل.

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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