البرتغال تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي جديد في عدد حالاة الوفاة المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سجلت 218 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "فرانس 24"، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن قيودا أكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ في البلاد اعتبارا من اليوم.يذكر أن البرتغال البالغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق.