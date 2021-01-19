«أنا مش بنك».. لماذا حجزت أم كلثوم على أموال تحية كاريوكا؟

اعترفت الفنانة تحية كاريوكا بأنها كانت لا تستطيع الادخار، شديدة الإسراف، وهو ما جعل كوكب الشرق أم كلثوم تتدخل لإنهاء هذه الحالة من ضياع أموالها بلا طائل.وحكت تحية كاريوكا في حوارها مع مجلة "الموعد" 13 مارس لعام 1975، أنه حدث بينها وبين كوكب الشرق أم كلثوم موقف طريف بعد وفاة والدتها، حيث طلبت منها الست أن تحجر على أموالها وتتحفظ عليها، وهو ما أدهشها، فسألت أم كلثوم قائلة:"ليه؟، وإزاي هتتحفظي على فلوسي؟، فردت كوكب الشرق:"أنا هتبناكي، وأحوش لك فلوسك، وهصرف عليكي".وافقت تحية كاريوكا على الأمر، واشترت مجموعة كبيرة من الأزياء باهظة الثمن، وأرسلت الفواتير لفيلا كوكب الشرق أم كلثوم، وكانت النتيجة أن كل نصف ساعة يدق أحد العمال جرس الفيلا مطالبًا بثمن الفاتورة فهاتفتها كوكب الشرق أم كلثوم:"إيه الحكاية إنتي فاكره اللي اتبناكي أم كلثوم ولا البنك الأهلي".وفي حوارها مع روزاليوسف عام 1989، كشفت تحية كاريوكا كواليس علاقتها بكوكب الشرق أم كلثوم، أنها كانت صعبة للغاية، لم تكن تسامح بسهولة بسبب احترامها للجميع: "دي كانت تقوم تقف لأي حد يجي يسلم عليها مهما كان وكنت أقولها: "ياختي أقعدي، تقول لي: إحنا فلاحين ونعرف الأصول".