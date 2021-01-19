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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى يشيد بمجهود السيسي فى الحفاظ على الأمن القومى للأمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:07 م
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي،
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أكد مكتب البرلمان العربي الوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية ودعمها التام في قضاياها كافة، مثمنًا الجهود المقدرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصون وتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية وحماية سيادتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مكتب البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي.

وناقش مكتب البرلمان نتائج استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البرلمان العربي يوم السبت الماضي.

وفي هذا السياق، أعرب مكتب البرلمان عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي على هذا اللقاء وتأكيده على الدعم الكامل للبرلمان العربي.

على صعيد آخر، وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان العربي بشأن إنشاء "المرصد العربي لحقوق الإنسان".

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المرصد يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة، كما سيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

كما ناقش مكتب البرلمان اللائحة الداخلية الخاصة بمركز الدبلوماسية البرلمانية.

وعلى صعيد آخر، ناقش مكتب البرلمان العربي تطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، كما ناقش الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة القادمة للبرلمان العربي في شهر فبراير المقبل، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة.

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