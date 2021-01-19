بايدن يبكي في آخر خطاب له قبل انتقاله للبيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين للصلاة من أجل الولايات المتحدة.وقال بايدن، في آخر خطاب له قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن العاصمة، إن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيا في خطابه.وظهر بايدن وهو يبكي بشدة أثناء وداعه ولاية ديلاوير للتوجه إلى واشنطن استعدادًا لمراسم التنصيب بالكونجرس، غدا الأربعاء.وأعرب بايدن عن فخره بشدة بعائلته التي دعمته طوال مسيرته السياسية، وعن ثقته بالأجيال الجديدة التي ستعيد رسم التاريخ الأمريكي.