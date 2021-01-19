الأنبا يؤانس يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، اجتماعه العام الأسبوعي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وشارك بالحضور عدد محدود من الأقباط والكهنة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا، أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.