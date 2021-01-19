زيمبابوي تحظر دفن ضحايا الوباء في مساقط رءوسهم

أصدرت حكومة زيمبابوي توجيهات جديدة حول كيفية دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشددة على دفن الموتى في المدن التي ماتوا فيها وليس نقلهم للدفن قي مدنهم الأصلية ومساقط رءوسهم، كما كان الأمر معتادا من قبل، في خطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الدولة الواقعة جنوب القارة.وشهدت زيمبابوي ارتفاعا في عدد الإصابات بحالات كورونا، حيث تخطت 21 ألف حالة و507 حالات وفاة منذ أول حالة جرى الإبلاغ عنها بالبلاد في 20 مارس 2020.وقامت حكومة زيمبابوي بهذا الإجراء للحد من الثقافة المنتشرة في البلاد، والمرتبطة بدفن الموتى في نفس مكان أسلافهم، مما يسهم في انتشار المرض بوتيرة مرتفعة قد تهدد الوضع الوبائي في البلاد وتشكيل بؤر جديدة للوباء.