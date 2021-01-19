سناء جميل تهاجم المهندس.. وعمو فؤاد: «مليش أنا في السياسة»

الفنانان فؤاد المهندس وسناء جميل رغم قلة الأعمال الفنية التي جمعتهما ومن أبرزها مسلسل "عيون"، الذي شاركهما في بطولته يونس شلبي وشيرين، إلا أنهما كانا صديقان مقربان وتلك الصداقة لم تمنع سناء جميل من انتقاده ومهاجمته بسبب السياسة.في أحد اللقاءات التلفزيونية على التلفزيون المصري، استضاف اللقاء سناء جميل وكان هناك بعض الأسئلة خلال اللقاء عن زميلها وصديقها فؤاد المهندس، وقالت:"لا يوجد إنسان بينجح من لا شيء وإذا ما قارنا دريد لحام الفنان السوري بفؤاد المهندس سنجد أن دريد لحام يستثمر موهبته الفنية وله العديد من الأعمال، بينما المهندس مُقل في أعماله الفنية ولا يستثمر موهبته جيدًا، وأوضحت أن مساحة الخلط بين الفن والسياسة كانت متاحة في تلك الفترة ولم يستغلها فؤاد المهندس".في ذات البرنامج خرج فؤاد المهندس ليرد على صديقته وأوضح الأسباب التي جعلته يرفض طوال تاريخه الفني الأعمال التي تحمل جانب أو طابع سياسي:"أنا طوال حياتي الفنية لم أكن أحب السياسة وأنا ليس لدىّ القدرة على توظيف الفن لخدمة السياسة، فقد جربتها مرة واحدة، وبعد ذلك وجدت أنني لا أستطيع فعل ذلك، وأن الناس تحب أن تراني في قالب اجتماعي وليس في قالب سياسي".