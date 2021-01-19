نيبال تمنع دخول القادمين من المملكة المتحدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيبال منع جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة أو العابرين لها من دخول البلاد حتى إشعار آخر، بعد رصد أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت لأول مرة في إنجلترا.وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الحالات المكتشفة تعود لـ3 مسافرين جاءوا من المملكة المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن عيّنات المسحات للمسافرين الثلاثة أُرسِلَت إلى مختبر لمنظمة الصحة العالمية في هونج كونج وتأكدت النتائج المُشار إليها.