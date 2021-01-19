غادة على لوزير التعليم العالى: الباحثون يتحملون تكليفات النشر دون عائد

قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العاملين بمجالات البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في الجامعات والمعاهد المصرية، هم الفئات التى يجب أن نوفر لهم الدعم والرعاية، نظرا لخطورة دورهم المجتمعى، وهو ما ظهر بوضوح خلال جائحة كورونا الحالية، وأنه في المقابل يتم إلزام الباحثين بتكليفات لنشر من 5 إلى 8 أبحاث علمية في دوريات ومجلات عالمية، ولا يحصلون على أي عوائد تذكر.وقالت الدكتورة غادة على كلمتها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في تعليقها على كلمة وزير التعليم العالي: "كيف نطالبهم باستكمال البحث العلمي، في ظل عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم ما بين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي في تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة".ووجهت حديثها لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قائلة: "أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه لـ 1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم؟"، متسائلة عن دور وزارة التعليم العالي فى استثمار الكوادر الشبابية في الجامعات وتسليط الضور عليهم وتمكينهم وفقًا لخطة الدولة في تمكين الشباب.وتابعت النائبة غادة على، سؤالها لوزير التعليم العالي قائلة: "أين خطة الوزارة لوقف استنزاف العقول المصرية خارج الدولة ونحن في أشد الحاجة إليهم وخاصة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي؟".وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، قد شهدت توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا: "من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".