التحالف الدولي يدفع بشحنات عسكرية إلى الحسكة

دفع التحالف الدولي ضد داعش، اليوم، للمرة الخامسة خلال العام الجديد بعشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية نحو قواعده في الحسكة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قافلة جديدة، تابعة للتحالف الدولي دخلت نحو الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.ودخلت نحو 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو قواعد التحالف في رميلان وتل بيدر وقواعد أخرى بريف الحسكة، يذكر أن هذه القافلة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري وذلك بحسب المرصد السوري.ورصد المرصد السوري في 16 من الشهر الجاري، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي مؤلفة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وصهاريج وقود، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو مدينة القامشلي، ومن ثم توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة وديرالزور.