10 أكتوبر.. إجراء الانتخابات المبكرة بالعراق

صوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، على تحديد 10 أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.وأكد المجلس مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اقترحت إجراء الانتخابات المبكرة في 16 أكتوبر بدلًا من 6 يونيو القادم.وذكرت المفوضية - في بيان - أنه "حرصًا على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة ونظرًا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شئون الأحزاب مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل، نقترح يوم 16 من أكتوبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".