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منوعات

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:57 م
الشيخ الناموس
الشيخ الناموس
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توفى عميد الموسيقيين الجزائريين، الشيخ الناموس، اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 100 عام.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الشيخ الناموس واسمه الحقيقي محمد رشيدي، قد ولد في مايو 1920 بحي القصبة بالجزائر العاصمة، وبدأ العزف في فرقة محمد سريدك في نهاية سنوات الثلاثينيات، قبل أن يلتحق بفرقة الحاج محمد العنقة.

كما رافق الفنان موح الصغير، في كل حفلاته بحي القصبة، ثم التحق بالفرقة الموسيقية للإذاعة في 1953، أما بعد الاستقلال فكان الفنان يلبي بحفاوة دعوات مغني الطابع الشعبي، خاصة فنانين من أمثال بوجمعة العنقيس وعمر العشاب أو كذلك دحمان الحراشي.

كما أنشأ الموسيقي الراحل مدرسة لتعليم الموسيقى، حيث درب أجيالًا عديدة من الموسيقيين الجزائريين.

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