هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

طرد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، النائب محمد عبدالعليم داود من قاعة المجلس، وطالبه بالخروج من القاعة مع منع الاحتكاك، على أن يخرجه الأمن حال رفضه القرار مع إحالته إلى هيئة مكتب المجلس.وقال الجبالي: "سأطبق اللائحة على كل من يخطئ، مع عدم تعليق أي نائب ولا يجوز المساس بأي منهم"، قبل أن يعلن إيقاف أعمال الجلسة حتى مغادرة داود، والذي امتثل للقرار بالفعل.وقال رئيس مجلس النواب: "الجميع يعرف نصوص اللائحة وسأطبقها بالحرف على الجميع، ومن يغضب من اللائحة يغضب من تنفيذ القانون وأنا تسامحت كثيرا في الجلسات الأولى لظروف خاصة، ومن الآن فصاعدا ستطبق اللائحة وبكل حزم".ووجه رئيس المجلس كلامه للنائب قائلا: "أنت تكلمت عن دولة أجنبية وهذا مخالف للائحة، وهاجمت زملاء لك وهذا مخالف، ولك الحق في الدفاع عن نفسك أمام هيئة المكتب".وكان النائب قد ذكر أن إثيوبيا استحوذت على الإعلام الأمريكي في ملف سد النهضة مع غياب الدولة المصرية.