عادل عوض يعيد مسلسل «بيت العيلة» من جديد بكل نجومه

يبدأ غدا تصوير الجزء الثالث من مسلسل بيت العيلة، الذى لاقى نجاحا كبيرا في الجزئين السابقين وتوقف لمدة عشر سنوات، وحرص المخرج القدير عادل عوض على استكمال المسلسل بكل نجومه بلا استثناء حتى يتسنى له استكمال هذا النجاح.و قال إن اخراج مثل هذه الاعمال التي تتسم بالطابع الكوميدي تحتاج الى إمكانيات خاصة وأدوات مختلفة، وذلك لعمل توليفة ظريفة خفيفة على قلب الجمهور لاسيما انه سيتم عرضه خلال شهر رمضان القادم.و أضاف انه في حالة ذكر الكوميديا يجب ان نتذكر أحد ابطال هذا العمل وهى الفنانة المتألقة هالة فاخر بروحها الجميلة، ومعها الفنانة شيرين، ومنى هلا، وينضم لهم نجوم الكوميديا سمير غانم، وسامى مغاوري، وضياء الميرغني، وعمرو عبد العزيز، ومصطفى هريدي ورضا حامد، والعديد من ضيوف الشرف.و أوضح عادل أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجآت التي ستنال اعجاب المشاهدين، ولكنه متخوف الى حد ما نظرا للمنافسة الشرسة بين عشرات الاعمال التي يتم عرضها خلال الشهر الكريم.من جهته قال محمد أبو العزم منتج المسلسل أن تأخر عرض الجزء الثالث جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن حينما تهيأت تلك الظروف بادرنا بإنتاجه وتصويره بنفس المجموعة التي نجحت وتألقت في الجزين السابقين.