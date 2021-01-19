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عالم

القضاء التركي يغرم قناة إخبارية إرضاءً لوزير الداخلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:42 م
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي
مروة عنبر
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فاز وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بقضية التعويض المعنوي التي سبق ورفعها على القناة التركية "أوضة تي في"، بتهمة التعدي على حقوقه الشخصية والتشهير به.

ومن المفترض أن تدفع القناة للوزير التركى 15 ألف ليرة على سبيل التعويض.

ونشرت القناة مقالة بعنوان "الاعتقالات التي تغضب صويلو عام 2018"، مما اعتبره وزير الداخلية تعديا على حقوقه الشخصية.

وقرر الوزير التركى رفع دعوى قضائية ضد القناة للتشهير به وإهانته، وفقا لموقع تي 24.

وقبلت المحكمة الابتدائية الـ19 في أنقرة القضية جزئيا، وأصدرت حكما، اليوم الثلاثاء، بتعويض مادي قدره 15 ألف ليرة لوزير الداخلية التركي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم بها تقييد حرية الرأي والتعبير لدى الصحفيين في تركيا، فسبق أن دعا الرئيس التركي، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا، إلى عدم قراءة صحيفة معارضة.

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