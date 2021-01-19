الصحة اللبنانية تقاضي 4 مستشفيات تقاعست عن تجهيز أقسام لمرضى كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مقاضاة 4 مستشفيات حكومية بعدما تبين أنها تقاعست عن تجهيز أقسام خاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان اليوم – أن الوزير حمد حسن تقدم بدعوى أمام النيابة العامة بحق مديري المستشفيات الحكومية في قانا وحاصبيا (جنوبا) وقبرشمون وضهر الباشق (بمحافظة جبل لبنان) "لتلكؤهم الواضح وتقاعسهم" في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا ولا سيما أسرّة العناية المركزة، وذلك رغم الإمكانات والمساهمات المالية التي وُضعت بتصرفهم من موازنة وزارة الصحة منذ أكثر من 3 أشهر والتجهيزات بأحدث المعدات عبر قرض قدمه البنك الدولي.وأكد وزير الصحة أن هذا التقاعس من قبل المستشفيات الأربعة عرض حياة المواطنين اللبنانيين للخطر المحدق أمام الانتشار السريع للوباء.ويشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.