اليونانا تُطالب تركيا باحترام حقوق الأقلية

طالبت اليونان، اليوم الثلاثاء، تركيا بالاحترام الكامل لحقوق الأقلية اليونانية في إمبروس وتينيدوس وإسطنبول.فيما أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن هذا لا يزال التزامًا دوليًا بموجب معاهدة لوزان.وقال دندياس يجب على تركيا أن تفهم أن الأقلية اليونانية في إمبروس وتينيدوس وإسطنبول ليست عدوًا لبقية المجتمع التركي، على العكس هم مثال للصداقة والتعايش السلمي بين شعبينا، وفقًا لصحيفة فيا دبلوماسي اليونانية.وأضاف: يجب على تركيا أن تحترم حقوق الأقلية اليونانية احترامًا كاملًا، هذا ما يتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية لاحترام حقوق الإنسان والأقليات.