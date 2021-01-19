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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يزعم زيادة أعضاء الحزب الحاكم في تركيا مليون عضو في 2020

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:26 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن استقطاب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزيادة بواقع مليون عضو جديد خلال عام 2020 الماضي.

ووفقًا لموقع تركيا الآن، جاء ذلك على الرغم من أزمات الوباء العالمي، وادعى أن الحزب أضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة بمقدار 10 أضعاف منذ مجيئه للسلطة قبل 15 عامًا، وذلك على الرغم من نتائج الاستطلاعات التي تؤكد فقدان الحزب لجماهيريته بسبب سوء إدارة الحكومة للعديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

وجدد أردوغان هجومه على المعارضة التركية، وخاصة حزب الشعب الجمهوري، خلال المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية في مدن دوزجي وتشوروم وأماسيا وبارتين وكارابوك، بواسطة تقنية الفيديوكونفرانس من قصر وحيد الدين، وقال إنه مثال على الكوميديا السوداء أن أولئك الذين لا يستطيعون تفسير التحرش والسرقة والاغتصاب داخل حزبهم، يتطلعون إلى إدارة هذا البلد. فيما لا تستفيد تركيا من هذه العقلية الفاسدة.

ووعد الرئيس التركي شعبه بالمزيد من الإصلاحات الجذرية، قائلًا إن تركيا نجت من الأفخاخ والهجمات في المنطقة، ووصلت إلى التأثير في ميزان القوى بالعالم. بعد أن تركنا وراءنا المعارك المصطنعة التي أربكت مسار الأمة، وبدأنا نرى الأفق بشكل أفضل. سنواصل كفاحنا لخدمة الشعب والحق حتى أنفاسنا الأخيرة.

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