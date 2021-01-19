«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

قالت ممثلة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إن فيروس كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة مع مستوى تهديد منخفض.وأضافت فوينوفيتش- اليوم الثلاثاء- أنه حتى استخدام اللقاح عالي الفعالية، لا يضمن تحييد الفيروس أو القضاء عليه بشكل تام، ومن أجل الحصول على استنتاجات دقيقة لا لبس فيها، يجب مراقبة سلوك الفيروس على مدى عدة مواسم.وأوضحت أنه لتحديد التطور المحتمل للوضع المتعلق بفيروس كورونا يجب معرفة المدة التي توفر اللقاحات المناعة خلالها، مشددة على ضرورة القيام بدراسة مفصلة لفعالية برامج التطعيم.