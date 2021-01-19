رصد محاولات إخوانية للسيطرة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

حذر عدد من المحامين، من وجود تحركات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، داخل نقابة المحامين، تحاول العودة إلى المشهد من خلال انتخابات النقابات الفرعية المقررة فبراير المقبل.وقال المحامي مصطفى شعبان، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحتشد بقوة وبصورة منظمة لانتخابات المحامين الفرعية جنوب القليوبية (شبرا الخيمة)، موضحًا: "للأسف التنظيم داخل نقابة المحامين يعيد تنظيم صفوفه ويحاول العودة مرة أخرى من خلال انتخابات النقابات الفرعية".وأشار في بيان له: "هناك محامون كثر تابعون لجماعة الإخوان وكانوا مسيطرين على نقابة المحامين ومعظم النقابات المهنية الأخرى، لكن بعد 306 اختفى ظهورهم بشكل منظم وابتدوا يعيدون تنظيم أنفسهم مرة أخرى فى نقابة المحامين".كما طالب المحامي عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، بتكوين جبهة ضد الإخوان داخل نقابة المحامين، مؤكدًا تزايد وجود الجماعة الإرهابية في الفترة الأخيرة.وطالب "جابر"، في بيان له، الدولة المصرية بالانتباه جيدًا لتحركات الجماعة الإرهابية بنقابة المحامين واجتماعاتهم وخططهم لخطف النقابة لتكون صوتًا لهم واستغلالها سياسيًا ضد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته الإصلاحية.وحذر جابر من خطورة تواجد الجماعة الإرهابية بالنقابة وكل النقابات الفرعية للمحامين، وأن هناك تنظيمًا وتخطيطًا منظمًا يسيرون عليه ويحاولون اتخاذ نقابة المحامين كرأس حربة لهم.وطالب متحدث الحملة الجمعية العمومية للمحامين بأن يتحدوا ضد هؤلاء الذين لا يريدون الخير لمصر ويحاولون إدخال نقابة المحامين في صراع مع الدولة؛ لتنفيذ مخططاتهم على حساب مشاكل وهموم المحامين المشتغلين.