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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ايهاب فهمي يكشف تفاصيل شخصية الشيخ إبراهيم في «جمال الحريم»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:44 م
ايهاب فهمي
ايهاب فهمي
حسين الجندي
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كشف الفنان ايهاب فهمي عن تفاصيل الدور الذي يقدمه في مسلسل جمال الحريم، والذي يعرض حاليا علي قناة "دي ام سي دراما"، وتقوم ببطولته النجمة نور اللبنانية ودينا فؤاد وآخرين.

وقال فهمي في تصريحات لـ" الدستور" اليوم الثلاثاء، أن شخصية الشيخ إبراهيم التي ظهر بها واحدث جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، هي شخصية من لحم ودم الأحداث وخاصة في صراع الخير والشر؛ والرسالة الأساسية منه هي الرجوع الى الله.

وأضاف الفنان في تصريحاته: "كما يقول الشيخ إبراهيم في المسلسل أن الصراع الأبدي سيظل بين الشيطان والإنسان وهي قضية فلسفية صعبة جدا، والمسلسل أخذنا إلي مناطق كثيرة وكبيرة مهمة جدا، وأود أن أوجه الحياة إلي كل القائمين على الدراما في مصر وأخص بالشكر شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

واختتم "فهمي" تصريحاته قائلا: "موضوع مسلسل جمال الحريم مختلف وكان هناك مجهود واضح وكبير من المخرجة منال الصيفي وكل عناصر المسلسل، وهو ما دفع الجمهور أن يعلن عن إعجابه بالعمل وكانت هناك ردود أفعال غير طبيعية من كل أنحاء البلاد، وأري أن العمل من أنجح الأعمال التي كتبت في دراما هذا الموسم، وهو مسلسل قريب إلي الناس بوجود الفنان القدير صلاح عبدالله الذي نلتقي في ضيافته".

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