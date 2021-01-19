شروط انتدابات النيابة العامة.. إليك التفاصيل

انتدابات النيابة العامة

- باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والثالثة



- على أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية



- أن يكون مؤهل عالي مناسب.



كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.

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كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.

يبحث كثيرون عنحيث أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، خلال الأيام الماضية عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.ونشر خلال التقرير الشروط الواجبة في المتقدم حيث تضمنت طلبات الوظائف: -