شروط انتدابات النيابة العامة.. إليك التفاصيل
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:55 م
حسام محفوظطباعة
يبحث كثيرون عن انتدابات النيابة العامة حيث أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، خلال الأيام الماضية عن وظائف جديدة للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، وذلك من خلال نقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية.
- على أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية
- أن يكون مؤهل عالي مناسب.
كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.
انتدابات النيابة العامةونشر خلال التقرير الشروط الواجبة في المتقدم حيث تضمنت طلبات الوظائف: -
- باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والثالثة
- على أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية
- أن يكون مؤهل عالي مناسب.
كما تضمنت الطلبات كاتب بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.
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