الأمن العام يضبط 201 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.وأسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، 248 قضية مخدرات وتنفيذ 80355 حكمًا قضائيًا متنوعًا.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.كانت أجهزة وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.