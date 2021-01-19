سعد لمجرد من الاتهام بالاغتصاب للأناشيد الدينية

أثار المطرب المغربي سعد لمجرد الجدل خلال الساعات الماضية بتصريحاته لبرنامج "تريندينج" على شاشة قناة MBC 4، والتي أكد خلالها عن عزمه للاتجاه للأناشيد الدينية خلال الفلترة القادمة.وقال "لمجرد" إنه ينوي غناء الأناشيد الدينية وتسجيل الأذان بصوته كصدقة جارية له حتى يتذكره الجمهور بعد رحيله، مضيفا "إن فكرة قيامي بتقديم الأناشيد الدينية دائما كانت موجودة، بالتوازي مع الغناء للحب ولا نستطيع أن ننسى الله" وأنه سيرسل تسجيل الأذان بصوته عقب الانتهاء منه فورا إلى كافة الإذاعات وسيكون متاحا للجميع".وأثارت تلك التصريحات الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن لمجرد متهم بقضية كبرى في فرنسا، بعد أن اتهمته إحدى الفتيات باغتصابها في فرنسا وخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل القضاء الفرنسي على مدار العامين الماضيين.