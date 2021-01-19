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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:38 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بطاقة 38 ألف م3 والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط، وقرية نزة قرار، وبني مجد، وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة.

و قد رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وبعض ممثلي الشركة المنفذة للمشروع، وتفقدغرفة الكلور، وغرفة طلبمات الرفع، واستمع إلى شرح من المدير التنفيذي للمشروع بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنفذة للمشروع، للوقوف على معدلات التنفيذ مشددًا على تذليل العقبات تمهيدًا للانتهاء من المشروع وتشغيله وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة دخول المحطة للخدمة، ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي  مدينة منفلوط كما تفقد المحافظ بعض أحواض تجميع المياه بالمحطة.

وشدد المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات ونهو أعمال التجارب بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمنفلوط وتشغيله في القريب العاجل، لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن، مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل، حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتكون المشروع ى من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن،

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