عاطل حاول ترويج كيلو حشيش بعين شمس.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه للاتجار بكمية من المواد المخدرة.وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وتحريز الهاتف المحمول والمبلغ المالي، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.وألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بعين شمس، وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات لمباحث قسم عين شمس بقيام "أ. ش"، 26 سنة، عاطل، ومقيم عين شمس بمزاولة نشاط غير مشروع بالإتجار في المواد المخدرة.وبإعداد الأكمنة تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملك أحد أصدقائه وبحوزته (1 كيلو جرام من الحشيش المخدر، 13500 جنيه، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أعترف بإتجاره للمخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.