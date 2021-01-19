رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل حاول ترويج كيلو حشيش بعين شمس.. تجديد حبس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:35 م
حشيش
حشيش
حسام التمساح
طباعة
قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه للاتجار بكمية من المواد المخدرة.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وتحريز الهاتف المحمول والمبلغ المالي، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بعين شمس، وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات لمباحث قسم عين شمس بقيام "أ. ش"، 26 سنة، عاطل، ومقيم عين شمس بمزاولة نشاط غير مشروع بالإتجار في المواد المخدرة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه حال استقلاله سيارة ملك أحد أصدقائه وبحوزته (1 كيلو جرام من الحشيش المخدر، 13500 جنيه، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أعترف بإتجاره للمخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

زواج التجربة.. سبب تحريم الأزهر له وانتظار دار الإفتاء البحث والدراسة (التفاصيل الكاملة)

الصور

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

قريبًا.. صدور «مغزى القراءة» عن مصر العربية للنشر

«الأوبرا» تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بمسرح الجمهورية بعد غد

فرقة الإنشاد على مسرح «الجمهورية» 21 يناير