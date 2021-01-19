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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل يسرق الدراجات النارية في مدينة نصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:30 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات النارية.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط المتهم وبحوزته مفتاح مصطنع حال شروعه فى سرقة دراجة نارية، وباستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها واتهمه بالشروع فى سرقتها.

وخلال التحقيقات أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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