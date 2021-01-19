الرسائل الأخيرة.. وداع سيدات أمريكا الأوائل قبل الرحيل

- رسائل ميلاني ترامب



-رسائل ميشيل أوباما



- رسائل ابنتا جورج بوش لبنات أوباما



لم تكن زوجة الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته ميلاني ترامب، السيدة الأولى التي أرسلت رسائل وداع من داخل البيت الأبيض، السيدة الأولى كلمات وداع قبل مغادرتها البيت الأبيض، ومن خلال التقرير التالي نذكر أبرز الرسائل التي أرسلتها سيدات الأبيض.في الرسالة الأخيرة لها من البيت الأبيض قبل ساعات من مغادرتها وجهت السيدة الأولى ميلاني ترامب رسالة أوضحت فيها العديد من التفاصيل وجهودها لتطوير البيت الأبيض خلال 4 سنوات.وركزت "ميلانيا" في رسالتها الأخيرة التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض على استعراض جهودها لتطوير البيت الأبيض خلال فترة رئاسة زوجها لمدة 4 سنوات، وقالت على مدار الأربع سنوات الماضية، حظيت عائلتي بشرف كبير لكونها قادرة على تسمية منزلنا بأنه بيت الشعب، لقد تم الترحيب بنا ودعمنا في هذه الرحلة الشخصية من قبل فريق يتخطى تفانيه في المنزل الذي يخدمون فيه الإدارات، ويشكل إرثا حيا لمبنى يظل المركز الرمزي لحياتنا الوطنية.وتابعت السيدة الأولى رسالتها قائلة بصفتي السيدة الأولى، وباعتباري الحارس المؤقت لهذا الكنز الوطني، فإن تبجيل سابقاتي للبيت الأبيض وحبهن للتاريخ الذي جعلهن يحافظن على المبنى الذي خدمن وعشن فيه لمدى طويل أشعرني بالإلهام، وبطريقة مماثلة، فإن المشاريع التي أشرفت عليها خلال السنوات الأربع الماضية هي تلك التي أعتقد أنها لن تحافظ على تراث المنزل فحسب، بل ستعزز تجربة جماله ووقاره للأجيال القادمة.وفي 2017 وجهت ميشيل أوباما رسالة مليئة بالعواطف لقبول التنوع والترحيب بكل الأديان، في رسالة غير مستترة بشكل كبير إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل أسبوعين من حفل التنصيب، وقالت خلال إحدى مناسبات تكريم المرشدين التربويين للمدارس الثانوية، وكآخر رسالة لها، إن الولايات المتحدة تخص الناس من كل الخلفيات ومناحي الحياة.وأضافت:" تنوعنا العظيم تنوع دياناتنا وألواننا ومذاهبنا ليس تهديدا لهويتنا إنه يجعلنا ما نحن عليه، مستدركة لو كنت أنت أو والديك من المهاجرين فلتعرف أنك جزءا من تقليد أمريكي يبعث على الفخر، ألا وهو أن نقل الثقافات والمواهب والأفكار الجديدة من جيل إلى جيل جعلنا أعظم بلد على وجه الأرض".وتابعت "ميشيل":"إذا كنت شخصا تعتنق دينا فلتعرف أن التنوع الديني تقليد أمريكي عظيم أيضا وسواء كنت مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو هندوسيا أو سيخيا فهذه الديانات تعلم أولادنا الصغار العدل والشفقة والأمانة".وقالت أوباما وهي تختنق بالدموع إن عملها كسيدة أولى كان أعظم شرف لها في حياتها، متابعة ومن ثم فهذه آخر رسالة لي للشبان كسيدة أولى إنها بسيطة. أريد من صغارنا أن يعرفوا أنهم مهمون ومنتمون لنا.أرسلت ابنتا الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، رسالة إلى ابنتي الرئيس باراك أوباما تنصحهما فيها عن حياتهما المقبلة خلال فترة الرئاسة، وفقا لما نشرته مجلة تايم الأمريكية.وقالتا التوأم جينا وباربرا منذ 8 سنوات،:" في نوفمبر البارد رأينا في أعينكما الشغف والقلق أثناء انتقالكما لمكان إقامتكما الجديد، أنجزتما خلال هذه الفترة الكثير من المهمات، شاركتما في حفلات العشاء الرسمية والتقيتما رؤساء دول، وفي هذا الوقت ذهبتما إلى المدرسة وكونتما الصداقات رأيناكما تكبران وقد ساعدت كل منكما الأخرى، تماما كما فعلنا".وأضافتا في الرسالة:"ها أنتما تنضمان الان إلى ناد فريد من نوعه، نادي أبناء الرؤساء السابقين، فلا تنسيا الأشخاص الذين عملوا معكما في البيت الأبيض، نذكر أن المرأة التي استقبلتنا وحمتنا من البرد أثناء تنصيب جدنا رئيسا كانت نانسي التي تهتم بالورود، وبعد 20 عاما تولت المرأة نفسها الاهتمام بورود حفل زفاف جينا".وقدمت ابنتا بوش ساشا وماليا نصيحة لنجلتي أوباما بأن يمارسا حياتهم بشكل طبيعي، بتكوين صداقات جديدة، والمحافظة على صداقات الأسر الملكية التي كوناها خلال فترة رئاسة والدهما، فضلا عن الاستمتاع بالجامعة.