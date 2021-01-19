لبنان يتسلم طلب تعاون قضائي من سويسرا

قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الثلاثاء، إنها تسلّمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا.وأكدت وزيرة العدل، أن الأمر يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي.وأضافت وزيرة العدل اللبنانية، إنها سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى، وفقًا لـ"رويترز".