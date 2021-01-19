«كلب» يُغرم صاحبه 30 ألف جنيه في القاهرة الجديدة

قضت محكمة القاهرة الجديدة دائرة التعويضات، اليوم الثلاثاء، في حكم حديث لها بإلزام شخص بأداء مبلغ 30 ألف جنيه، تعويضًا للمدعي بسبب عضة كلب بيتبول في مشاجرة.وذكرت تفاصيل الدعوى التي أقامها المحامي خالد ياسين، أن الدعوى أودعت قلم كتاب المحكمة في 2018، وأعلنت المدعى عليه وطلب في ختامها القضاء لموكله بأن يؤدى للمدعي مبلغ 100 ألف جنيه تعويض لما لحق الطالب من أضرار أدبية ومادية، وذلك على سند من القول إنه تعدي المدعي عليه على المدعي بالضرب مستخدمًا الكلب الخاص به سلالة «بيتبول».وتحرر بذلك الجنحة رقم 4719 لسنة 2016 جنح ثان قسم القاهرة الجديدة، وحكم فيها غيابيًا ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وعارض المتهم وحكمت المحكمة في المعارضة حضوريًا قبول الدعوي شكلًا ورفضها وتأييد الحكم.ثم استأنف المتهم الحكم في 2017، وحكم فيها غيابيًا بالتأييد وعارض المتهم، وحكمت المحكمة حضوريًا بغرامة مائتي جنيه، وسداد الغرامة وأصبح الحكم نهائيًا.وأصيب المدعى بأضرار مادية تمثلت في مصاريف العلاج والمتابعة الطبية ومصاريف الإقامة، وكذلك ما فاته من كسب نتيجة عطلته عن العمل وأصيب كذلك بأضرار أدبية، حيث إنه حدث التعدى عليه أمام صغاره، مما أصابه بالخزي والخوف أمام صغاره، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه.وبعد تداول القضية بالجلسات حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف جنيه تعويضًا ماديًا، ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأضرار التي أصابت المدعي جراء الواقعة وألزمته بالمصاريف الجنائية.