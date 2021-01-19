ضبط هارب من 15 قضية مختبأ في منزل بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحديد محل هروب وإختباء أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وسبق اتهامه فى 15 قضية.وتبين أن القضايا المتورط فيها «قتل عمد، شروع فى قتل، خطف، سلاح نارى، ضرب ومحكوم عليه»، بالسجن 25 سنة فى قضيتى شروع فى قتل، واستعمال قوة، بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.