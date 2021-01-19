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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعضها توقف ورقيًا.. أزمة مالية تضرب الصحف الداعمة لأردوغان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:56 ص
أردوغان
أردوغان
منار احمد
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أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن صحف مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ اضطرت للتوقف عن الصدور ورقيًا على خلفية ما يشبه عجز مالي في ميزانيتها، في ما أغلقت أخرى، للسبب ذاته، ملاحقها الورقية مثلما فعلت صحيفة «ديلي صباح» اليومية قبل 4 أيام.

واعتبرت نقابة الصحافيين التركية، أن توقف صحف عن الإصدار الورقي وتوججه البعض الآخر إلى إلغاء ملاحقها يوحي بوجود أزمة مالية لدى تلك المؤسسات الإعلامية، وذلك بالتزامن مع إعلان صحيفة «تقويم» المقرّبة من أردوغان عن التوقف عن الإصدار الورقي بحلول نهاية شهر يناير.

وقا لجوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين، فإن الصحف الحكومية أو المقربة من السلطة تُعاني من أزمة مالية حقيقية.

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