رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء مدير عام فندق لاستجوابه في سرقة 15 شاشة بالأزبكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، باستدعاء مدير عام فندق للاستماع لأقواله، في اتهام عاطل بتهمة سرقة 15 شاشة من مقر الفندق.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بتلقي بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة 15 شاشة، 3 أباريق نحاس، من داخل إحدى الغرف، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك أحد الأشخاص.

وباستدعاء مالك السيارة وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح