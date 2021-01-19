استدعاء مدير عام فندق لاستجوابه في سرقة 15 شاشة بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، باستدعاء مدير عام فندق للاستماع لأقواله، في اتهام عاطل بتهمة سرقة 15 شاشة من مقر الفندق.وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بتلقي بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة 15 شاشة، 3 أباريق نحاس، من داخل إحدى الغرف، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك أحد الأشخاص.وباستدعاء مالك السيارة وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.