رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يرفض قرار ترامب برفع القيود على القادمين من أوروبا والبرازيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:34 ص
بايدن
بايدن
منار احمد
طباعة
رفض فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من أوروبا والبرازيل بقرار من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك اعتبارا من ٢٦ يناير الجاري.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد أعلن فريق بايدن أن القيود ستظل قائمة على المسافرين.

وقال ترمب، الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد أقل من 48 ساعة، مساء أمس الاثنين في بيان إن «الدخول غير المقيد» إلى الولايات المتحدة للأشخاص في منطقة شنجن وبريطانيا وآيرلندا والبرازيل «لم يعد يضر بمصالح الولايات المتحدة».

واعتبارا من 26 يناير، سيطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على سلبية اختبار كوفيد 19 أو وثائق تثبت التعافي من المرض.

وقال ترمب إن القرار اتخذ على خلفية المشورة الصحية بعد أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرا، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير، يطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على اختبار سلبي لـ«كوفيد 19».

وبعد دقائق من بيان ترمب، قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن الإدارة الجديدة «لا تنوي رفع» قيود السفر الدولية في 26 يناير.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الأردن تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح