بايدن يرفض قرار ترامب برفع القيود على القادمين من أوروبا والبرازيل

رفض فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين من أوروبا والبرازيل بقرار من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك اعتبارا من ٢٦ يناير الجاري.ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فقد أعلن فريق بايدن أن القيود ستظل قائمة على المسافرين.وقال ترمب، الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد أقل من 48 ساعة، مساء أمس الاثنين في بيان إن «الدخول غير المقيد» إلى الولايات المتحدة للأشخاص في منطقة شنجن وبريطانيا وآيرلندا والبرازيل «لم يعد يضر بمصالح الولايات المتحدة».واعتبارا من 26 يناير، سيطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على سلبية اختبار كوفيد 19 أو وثائق تثبت التعافي من المرض.وقال ترمب إن القرار اتخذ على خلفية المشورة الصحية بعد أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرا، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير، يطلب من جميع المسافرين جوا إلى الولايات المتحدة تقديم دليل على اختبار سلبي لـ«كوفيد 19».وبعد دقائق من بيان ترمب، قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن الإدارة الجديدة «لا تنوي رفع» قيود السفر الدولية في 26 يناير.