رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. سفارة أذربيجان بالقاهرة تحتفل بالذكرى السنوية لمأساة يناير الأسود

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:31 ص
سفارة أذربيجان بالقاهرة
سفارة أذربيجان بالقاهرة
أ ش أ
طباعة
تحتفل سفارة أذربيجان بالقاهرة غدا الأربعاء، بالذكرى السنوية لمأساة يناير الأسود، حيث قامت القوات السوفيتية في منتصف ليلة العشرين من يناير عام 1990 بالهجوم على باكو من كافة الاتجاهات، وذلك في محاولة فاشلة لإنقاذ النظام الشيوعي ودحر الكفاح الوطني التحررى الأذربيجاني.

وذكر بيان لسفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم، أن المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان اتخذ في جلسته التاريخية في 18 أكتوبر عام 1991، قرارا بالإجماع بإصدار القانون الدستوري "حول استقلال الدولة في جمهورية أذربيجان" ثم تلى هذا القرار استفتاء وطني في جمهورية أذربيجان في 29 ديسمبر 1991 مشيرا إلى أن شعب أذربيجان صوت بالإجماع بتأييد تجديد وضع استقلال الدولة.

وأضاف أن الشعب الأذربيجاني لم يقل من عزمه على بناء بلد ديمقراطي مستقبل ومزدهر بالرغم من معاناته بسبب احتلال 20 في المائة من أراضيه ونزوح أكثر من مليون أذربيجاني، فضلا عن الصعوبات السياسية الاقتصادية التي كانت تمتد جذورها إلى الأيام الأولى لاستقلال البلاد، موضحا أن المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا بدأت منذ عام 1992 حول تسوية النزاع في كاراباخ واستطاعت أذربيجان أن تحصل على أربع قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهم ( 884 و874 و853 و822 ) والتي تم الاعتراف من خلالها بحق أذربيجان في استعادة أراضيها وقد استردت مؤخرا معظم أراضيها.

وأوضح البيان أن شعب أذربيجان يزور "مرقد الشهداء" في 20 يناير كل عام للإشادة بمن ضحى بحياته من أجل استقلال البلاد وحريتها وتطورها المزدهر.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 95.6 مليون

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الأردن تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح