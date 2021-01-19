عزل شيخ الطريقة «الكركرية» بالمغرب

أعلن الشيخ محمد نور الدين الكركري، شيخ الطريقة العلوية الحسنية النورانية بالمغرب، في بيان له اليوم، أنه المجاز الوحيد والأوحد والمأذون شيخ الطريقة العلوية بالمغر يعلن عزل شيخ الكركرية؛ لمخالفته الأعراف والتقاليد الصوفية أسم الله العظيم الأعظم حسب الثابت من الإذن الموثق من طرف الشيخ الكامل سيدي الحاج الحسن رضي الله عنه بتاريخ ٢٦ ابرايل 2005،المرفق بهذا الاشهار الوارد به وله الإذن في تقديم من يشاء وعزل من يشاء.وتابع البيان «نظرًا لادعاء المسمي فوزي الكركري للمشيخة ظلمًا وزَرا وبهتانا وافترائه على والدنا سيدي الحاج الحسن طيب الله ثراه، ولإثارته الفتنة في أوساط جموع الطرق الصوفية، ولمنهجه الفاسد في التربية والسلوك وخروجه عن قواعد التصوف السني الجنيدي، الذي يعتبر من ثوابت الأمة المغربية، ولانحرافه عن العقيدة الأشعرية وانزلاقه في متاهات الضلال والمعتقدات الشركية والمخالفات الشرعية».أشار إلى أنه «تم عزل الشيخ محمد فوزي الكركري، بصفة نهائية من الطريقة لكونه لاسند ولا إذن له من والدنا الشيخ الرباني والقطب العرفاني سيدي الحاج الحسن رحمه الله، وحررت هذه الشهادة تبرئة لذمتي أمام الله ورسوله والمسلمين جميعا ودفاعا عن التصوف الإسلامي السني المشيد بالكتاب والسنة وبه وجب الإعلام والسلام».