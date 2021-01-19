رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عزل شيخ الطريقة «الكركرية» بالمغرب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:00 ص
فوزي الكركري وأتباعه
فوزي الكركري وأتباعه
كتب : عمرو رشدى
طباعة
أعلن الشيخ محمد نور الدين الكركري، شيخ الطريقة العلوية الحسنية النورانية بالمغرب، في بيان له اليوم، أنه المجاز الوحيد والأوحد والمأذون شيخ الطريقة العلوية بالمغر يعلن عزل شيخ الكركرية؛ لمخالفته الأعراف والتقاليد الصوفية أسم الله العظيم الأعظم حسب الثابت من الإذن الموثق من طرف الشيخ الكامل سيدي الحاج الحسن رضي الله عنه بتاريخ ٢٦ ابرايل 2005،المرفق بهذا الاشهار الوارد به وله الإذن في تقديم من يشاء وعزل من يشاء.

وتابع البيان «نظرًا لادعاء المسمي فوزي الكركري للمشيخة ظلمًا وزَرا وبهتانا وافترائه على والدنا سيدي الحاج الحسن طيب الله ثراه، ولإثارته الفتنة في أوساط جموع الطرق الصوفية، ولمنهجه الفاسد في التربية والسلوك وخروجه عن قواعد التصوف السني الجنيدي، الذي يعتبر من ثوابت الأمة المغربية، ولانحرافه عن العقيدة الأشعرية وانزلاقه في متاهات الضلال والمعتقدات الشركية والمخالفات الشرعية».

أشار إلى أنه «تم عزل الشيخ محمد فوزي الكركري، بصفة نهائية من الطريقة لكونه لاسند ولا إذن له من والدنا الشيخ الرباني والقطب العرفاني سيدي الحاج الحسن رحمه الله، وحررت هذه الشهادة تبرئة لذمتي أمام الله ورسوله والمسلمين جميعا ودفاعا عن التصوف الإسلامي السني المشيد بالكتاب والسنة وبه وجب الإعلام والسلام».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما في 2021

مركز أمريكي يحذر من نشوء وباء آخر يشبه كورونا في الصين

رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في التشيك

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح