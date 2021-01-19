كوبا: 10 دول اشترت 95% من لقاحات كورونا

انتقد وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز باريليا توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "«فرانس برس»، قال: «حسب معلومات منظمة الصحة العالمية، فإن 10 دول فقط اشترت 95% من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المنتجة في العالم».وتساءل: «كيف يمكن ضمان الوصول المتكافئ للوقاية في الدول الجنوبية؟ كيف يمكن ضمان تلقيح العائلات الفقيرة والمعرضة للخطر؟ وكم وقتًا سيستغرق ذلك؟».وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من «كارثة أخلاقية» في العالم جراء توزيع غير متساو للقاحات كورونا بين الدول الغنية والفقيرة.ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إلى توزيع الكميات الموجودة من اللقاحات بشكل متساو، لتلقيح الأطباء والفئات الأكثر عرضة للخطر في العالم، وإلا سيستمر الوباء طويلًا.