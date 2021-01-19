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منوعات

محمد صلاح يتحدث مجددًا عن مستقبله مع ليفربول

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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أكد النجم المصري محمد صلاح أنه يرغب في البقاء مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لأطول فترة ممكنة بعد الحديث عن إمكانية رحيله.

وقال صلاح، في تصريحات لموقع "تي في 2" النرويجي: "لا أعرف حقا، لو سألتني فأنا قلت من قبل إنني أريد البقاء في ليفربول لأطول وقت ممكن، لكن الأمر في يد النادي".

وأضاف: "دائمًا ما أقدم مئة بالمئة من قدراتي وسأستمر في تقديم كل ما لدي لهذا النادي حتى اللحظة الأخيرة لي مع ليفربول، أريد أن أفعل ذلك من أجل هؤلاء الذين منحوني الحب".

وأردف عن إصابات الفريق والتعادل مع مانشستر يونايتد: "بالطبع الإصابات أثرت علينا، خسرنا بعض اللاعبين الكبار في عدة مراكز مثل فان دايك وغوميز وجيوتا لكن الجميع قدم كل ما لديه".

وأكمل: "الأوضاع كانت ستصبح أفضل لو كان الجميع متواجدًا، لكننا لا نشكو فنحن نملك بعض الشباب الذين يقدمون أفضل مستوياتهم، علينا أن نتعامل مع الوضع الحالي ونستمر في العمل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن الجماهير: "ملعب الأنفيلد صعب للغاية والجماهير التي تظهر هنا تمنحنا الفارق، والأهم بالنسبة لنا هي صحة الجميع، نحن نقوم بالفحص بشكل دوري لكننا نفتقد الجماهير سواء في ملعبنا أو خارجه، لنأمل أن تتحسن الأمور قريبا".

وتحدث صلاح في ديسمبر الماضي، لصحيفة "آس" الإسبانية، عن رغبته في "تحطيم جميع الأرقام القياسية" "للريدز" بعد ثلاث سنوات ونصف معه، ووقع على عقد طويل الأمد في صيف 2018، بعد بداية رائعة في "أنفيلد" حيث سجل 44 هدفا.

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