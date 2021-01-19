باكستان: لا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل

أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشئون الدينية مولانا طاهر أشرفي أنه لا يمكن لأي دولة أن تملي على بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل، نافيا وجود أي طلب مماثل من أي عاصمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال أشرفي في حوار صحفي له: "بعض وسائل الإعلام العبرية والهندية تقوم بنشر هذا النوع من الإشاعات حول إقامة باكستان علاقات مع إسرائيل ".وأضاف: "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض إقامة أي علاقات مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين".وتابع: "باكستان ليست دولة صغيرة، نحن قوة نووية ولدينا جيش قوي وأمة قوية، ولا يمكن لأحد أن يأمرنا بإقامة علاقات مع إسرائيل".